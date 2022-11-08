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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В сборной Бразилии объяснили решение включить 39-летнего Дани Алвеса в заявку на ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 00:22 Комментировать

Правый защитник мексиканского «Пумас» попал в итоговую заявку сборной Бразилии на мундиаль в Катаре.

Многих удивило решение Тите вызвать ветерана, поскольку тот выступает в не самом сильном мексиканском чемпионате, а в последнее время и вовсе поддерживает форму с дублем «Барселоны».

«У нас нет других игроков, способных пробегать туда и обратно по 60-70 метров», – прокомментировал свой выбор наставник бразильцев. В свою очередь тренер национальной команды по физподготовке высказался подробнее: «Рафа Маркес [тренер дубля «Барселоны»] показал нам некоторые данные, подтверждающие его физическую готовность. Мы уверены, что это тот самый Дани Алвес, который был в нашем расположении ранее. Он в хорошей форме».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Дани Алвес Чемпионат Мира Рафаэль Маркес Тите Пумас
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