Газзаев – о Чистякове: «Наверное, с психологической точки зрения правильно, что его не позвали в сборную»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал непопадание защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в окончательную заявку национальной команды.

Специалист затруднился дать однозначный ответ по поводу данного факта, а именно он отметил, что нелегко точно сказать, по каким причинам футболист не попал в окончательный состав сборной. Газзаев усомнился в том, что одна ошибка может повлиять на дальнейшую карьеру игрока.

«Наверное, с психологической точки зрения правильно, что его не позвали в сборную. Сейчас ему надо пережить этот момент, успокоиться и продолжать тренироваться и прогрессировать», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Поединок между клубом с берегов Невы и грозненским «Ахматом» завершился победой гостей со счётом 2:1.