Булыкин – о Чистякове в сборной России: «Нужна рабочая обстановка»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал непопадание защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в окончательную заявку национальной команды.

Специалист считает, что такие поединки, как те, что национальной команде России предстоит провести со сборными Таджикистана и Узбекистана, необходимы, во-первых, для самого сохранения существования сборной, а во-вторых, для мотивации молодых игроков, попадающих в состав.

По поводу непопадания в окончательную заявку Дмитрия Чистякова Булыкин сказал следующее: «Это решает главный тренер. Мы привыкли, что в сборной не любят ажиотаж, может быть, и поэтому не вызвали — нужна рабочая обстановка. Но видно, что тренер подбирает футболистов под свои игровые задачи», - цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Кроме того, бывший футболист поделился своими ожиданиями от предстоящих поединков. Так, Булыкин сказал, что противостояния с не самыми сильными соперниками несут в себе особый интерес в плане наблюдения за тем, как команда поведёт себя в такой ситуации, особенно это касается новичков коллектива.

Матчи против сборных Таджикистана и Узбекистана состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Дмитрий Чистяков прокомментировал ситуацию, которая сложилась во время и после матча 16 тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» принимал грозненский «Ахмат» (1:2). В частности, фуболист сказал, что он «предан городу и своей команде».