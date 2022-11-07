​Фирмино не вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира

В понедельник сборная Бразилии огласила итоговую заявку команды на чемпионат мира. Стоит сказать, что главный тренер «селесао» Тите решил не вызывать нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Отсутствие Фирмино обращает на себя внимание, хотя надо сказать, что в атаке у бразильской сборной конкуренция просто сумасшедшая.

Также в заявку бразильской сборной не попал Филиппе Коутиньо. Впрочем, это может быть связано с полученной полузащитником травмой.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.