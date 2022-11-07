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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Фирмино не вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира

07 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать

В понедельник сборная Бразилии огласила итоговую заявку команды на чемпионат мира. Стоит сказать, что главный тренер «селесао» Тите решил не вызывать нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Отсутствие Фирмино обращает на себя внимание, хотя надо сказать, что в атаке у бразильской сборной конкуренция просто сумасшедшая.

Также в заявку бразильской сборной не попал Филиппе Коутиньо. Впрочем, это может быть связано с полученной полузащитником травмой.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Роберто Фирмино Филиппе Коутиньо
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