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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор

07 Ноября 2022 • 19:15 Комментировать

Валерий Карпин выбрал футболистов, которые вышли в итоговый состав национальной сборной России на ноябрьский сбор. В список вошли 30 игроков:

Песьяков, Сафонов, Селихов, Шунин, Агапов, Джикия, Караваев, Литвинов, Макарчук, Осипенко, Сильянов, Солдатенков, Хлусевич, Баринов, Глебов, Захарян, Зиньковский, Карпукас, Кривцов, Кузяев, Антон Миранчук, Мостовой, Пиняев, Садулаев, Уткин, Фомин, Соболев, Сычевой, Комличенко, Чалов.

Напомним, что в рамках ноябрьского сбора сборная России проведёт два товарищеских матча – против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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