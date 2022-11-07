​Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор

Валерий Карпин выбрал футболистов, которые вышли в итоговый состав национальной сборной России на ноябрьский сбор. В список вошли 30 игроков:
Песьяков, Сафонов, Селихов, Шунин, Агапов, Джикия, Караваев, Литвинов, Макарчук, Осипенко, Сильянов, Солдатенков, Хлусевич, Баринов, Глебов, Захарян, Зиньковский, Карпукас, Кривцов, Кузяев, Антон Миранчук, Мостовой, Пиняев, Садулаев, Уткин, Фомин, Соболев, Сычевой, Комличенко, Чалов.
Напомним, что в рамках ноябрьского сбора сборная России проведёт два товарищеских матча – против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).
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