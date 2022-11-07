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Гаджиев считает, что Карпин поступил правильно, отказав сборной Армении

07 Ноября 2022 • 14:53 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что наставник сборной России Валерий Карпин отказался возглавить национальную команду Армении.

Гаджиев поддержал решение 53-летнего специалиста, поскольку он сам хотел бы жить только в России.

«Он поступил верно. Ему Россия ближе, чем Армения. Я уважительно отношусь к любым сборным и странам, а особенно к странам бывшего Советского Союза. Но на сегодняшний день я являюсь гражданином Российской Федерации: не хотел бы жить в другом месте — ни в этих странах, ни в какой-нибудь Англии». И сегодня, в этой ситуации, я не хотел бы тренировать никакие другие страны», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, ранее Карпин продлил соглашение с РФС до конца июля 2024 года. На своём посту российский наставник работает с лета прошлого года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России Сборная Армении
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