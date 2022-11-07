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В сборной Франции опасаются, что Бензема не вылечится до старта ЧМ-2022

07 Ноября 2022 • 13:21 Комментировать (2)

В сборной Франции опасаются, что звездный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не успеет полностью восстановиться к старту чемпионата мира – 2022. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

В последнее время 34-летний обладатель «Золотого мяча» испытывает мышечные проблемы в левом бедре, из-за чего пропустил четыре из пяти матчей «королевского» клуба. Игрок проводит занятия вне основной группы «сливочных».

Стоит отметить, что на мундиале «трёхцветным» точно не помогут Поль Погба и Н’Голо Канте.

Франция проведет первый матч 22 ноября. Ее соперником будет Австралия.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 14:50
ай лягушацники пад вапросом.. )))
ARTUR
07 Ноября 2022 в 14:45
Еще недавно его оттуда выперли ,теперь уже переживают ..
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