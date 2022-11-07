В сборной Франции опасаются, что Бензема не вылечится до старта ЧМ-2022

В сборной Франции опасаются, что звездный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не успеет полностью восстановиться к старту чемпионата мира – 2022. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

В последнее время 34-летний обладатель «Золотого мяча» испытывает мышечные проблемы в левом бедре, из-за чего пропустил четыре из пяти матчей «королевского» клуба. Игрок проводит занятия вне основной группы «сливочных».

Стоит отметить, что на мундиале «трёхцветным» точно не помогут Поль Погба и Н’Голо Канте.

Франция проведет первый матч 22 ноября. Ее соперником будет Австралия.