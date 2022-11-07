Адиев намерен продолжить работу со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что с большей долей вероятности продолжит работу в национальной команде.

Специалист признался, что ранее имел предложения от клубов из РПЛ, но сейчас намерен продлить своё соглашение со сборной Казахстана.

«Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с Федерацией футбола Казахстана. Контракт ещё не подписал, но определённые продвижения уже есть», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в апреле нынешнего года. Под руководством 45-летнего специалиста Казахстан занял первое место в своей группе в Лиге наций. Ранее он работал в таких клубах, как «Анжи», «Чайка» и «Ахмат».