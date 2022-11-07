Тарханов предположил, почему Карпин не возглавил сборную Армении

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вел переговоры о сотрудничестве с национальной командой Армении. Эксперт предположил, почему это общение не увенчалось успехом.

«В нашей команде больше футболистов хорошего уровня. Уровень армянских футболистов недостаточно высокий. Большая часть игроков уже ветераны, а перспективной молодежи нет», - приводит слова Тарханова Sport24.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о подписании нового контракта между Карпиным и Российским футбольным союзом. Стороны пролонгировали сотрудничество до августа 2024 года.