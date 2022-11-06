Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Писарев — о составе сборной России: «Решили, что нужно больше обратить внимание на молодёжь»

06 Ноября 2022 • 19:11 Комментировать

Тренер сборной России Николай Писарев поделился информацией, почему игроки старше 30 лет не попали в расширенный состав национальной команды.

«Приняли решение, что нужно больше обратить внимание на молодежь. С учетом отсутствия официальных матчей на ближайший отборочный цикл», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, если ветераны будут играть, то они всегда получат свой вызов. Тренер отметил, что также ведется наблюдение за российскими игроками, которые выступают за рубежом.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Ноября
19:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Писарев — о составе сборной России: «Решили, что нужно больше обратить внимание на молодёжь»
19:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Писарев рассказал, для чего сборная России проводит товарищеские матчи
11:04 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о возможном возвращении в сборную России
10:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру: «Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона мира»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц: «Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России»
09:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт назвал цель-минимум сборной Англии на ЧМ-2022
07:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов оценил решение РФС оставить Карпина в сборной России
07:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин оценил выбор спарринг-партнёров для сборной России
07:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павлюченко отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России
05 Ноября
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци — о невызове Промеса в сборную Нидерландов: «Это настоящий позор!»
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шелия: «Мы все рады за Садулаева»
19:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель заявил, что он не против возглавить сборную
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера сообщил, что готов возглавить сборную России
16:11 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался о своей травме, которая не позволит ему принять участие в чемпионат мира
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»
Все новости
Рекомендуем