Писарев — о составе сборной России: «Решили, что нужно больше обратить внимание на молодёжь»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился информацией, почему игроки старше 30 лет не попали в расширенный состав национальной команды.

«Приняли решение, что нужно больше обратить внимание на молодежь. С учетом отсутствия официальных матчей на ближайший отборочный цикл», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, если ветераны будут играть, то они всегда получат свой вызов. Тренер отметил, что также ведется наблюдение за российскими игроками, которые выступают за рубежом.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана.