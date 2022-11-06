Писарев рассказал, для чего сборная России проводит товарищеские матчи

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, зачем национальной команде проводить сборы в текущей ситуации. Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Рано или поздно мы начнем играть официальные матчи, сборы и товарищеские матчи нужны, чтобы не было определенного провала», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Тренер отметил, что команде необходимо собираться для того, чтобы напоминать игрокам о своих требованиях.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а 20-го числа наша национальная команда встретится с Узбекистаном.