Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Писарев рассказал, для чего сборная России проводит товарищеские матчи

06 Ноября 2022 • 19:02 Комментировать

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, зачем национальной команде проводить сборы в текущей ситуации. Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Рано или поздно мы начнем играть официальные матчи, сборы и товарищеские матчи нужны, чтобы не было определенного провала», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Тренер отметил, что команде необходимо собираться для того, чтобы напоминать игрокам о своих требованиях.  

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а 20-го числа наша национальная команда встретится с Узбекистаном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Ноября
19:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Писарев — о составе сборной России: «Решили, что нужно больше обратить внимание на молодёжь»
19:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Писарев рассказал, для чего сборная России проводит товарищеские матчи
11:04 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о возможном возвращении в сборную России
10:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру: «Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона мира»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц: «Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России»
09:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт назвал цель-минимум сборной Англии на ЧМ-2022
07:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов оценил решение РФС оставить Карпина в сборной России
07:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин оценил выбор спарринг-партнёров для сборной России
07:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павлюченко отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России
05 Ноября
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци — о невызове Промеса в сборную Нидерландов: «Это настоящий позор!»
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шелия: «Мы все рады за Садулаева»
19:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель заявил, что он не против возглавить сборную
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера сообщил, что готов возглавить сборную России
16:11 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался о своей травме, которая не позволит ему принять участие в чемпионат мира
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»
Все новости
Рекомендуем