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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру: «Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона мира»

06 Ноября 2022 • 10:40 Комментировать

Опытный французский нападающий Оливье Жиру ответил на вопрос о возможной поездке на чемпионат мира – 2022 в составе своей национальной сборной.

«Мне важно сыграть на мундиале. Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона. У нас прекрасная команда, на которую возлагают огромные надежды. Но пока не хочу заострять внимание на этом вопросе. Посмотрим, какой выбор сделает главный тренер», - передает слова нападающего Goal.com.

На чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября, сборная Франции сыграет в одной группе с командами Туниса, Дании и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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