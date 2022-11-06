Жиру: «Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона мира»

Опытный французский нападающий Оливье Жиру ответил на вопрос о возможной поездке на чемпионат мира – 2022 в составе своей национальной сборной.

«Мне важно сыграть на мундиале. Хочу, чтобы сборная Франции защитила титул чемпиона. У нас прекрасная команда, на которую возлагают огромные надежды. Но пока не хочу заострять внимание на этом вопросе. Посмотрим, какой выбор сделает главный тренер», - передает слова нападающего Goal.com.

На чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября, сборная Франции сыграет в одной группе с командами Туниса, Дании и Австралии.