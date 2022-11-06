Саутгейт назвал цель-минимум сборной Англии на ЧМ-2022

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о целях своей команды на предстоящем чемпионате мира – 2022.

«Сборная нашей страны исторически не лучшим образом справляется с давлением на таких масштабных турнирах. Однако мои подопечные хорошо знают, на что способны. Мы были в полуфинале ЧМ-2018 и финале Евро-2020. Так что мы будем разочарованы, если добьемся меньшего в Катаре», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что мундиаль стартует 20 ноября. На групповой стадии турнира сборная Англии встретится с национальными командами Ирана, США и Уэльса.