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Баженов оценил решение РФС оставить Карпина в сборной России

06 Ноября 2022 • 07:51 Комментировать

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о подписании нового трудового соглашения между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Трудовой договор рассчитан до лета 2024 года.

«Логичный шаг. В данной ситуации можно спокойно совмещать и тренера «Ростова», и тренера сборной России. Не надо было ничего придумывать. Договорились - молодцы», - передает слова Баженова издание «Чемпионат».

Напомним, что Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года.

В этом месяце россияне проведут два спарринга – против Таджикистана и Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Никита Баженов
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