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Булыкин оценил выбор спарринг-партнёров для сборной России

06 Ноября 2022 • 07:45 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался насчет договоренности о проведении контрольного поединка против национальной команды Узбекистана.

«Нужно играть против других сборных. Не играть же со вторым составом и каким-нибудь клубом РПЛ.  Я позитивно отношусь к играм с другими сборными: даже не так важно, кто это», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Ранее РФС объявил, что товарищеская встреча сборных России и Узбекистана состоится в Ташкенте 20 ноября. За несколько дней до этого подопечные Валерия Карпина встретятся с Таджикистаном в Душанбе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
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