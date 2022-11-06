Булыкин оценил выбор спарринг-партнёров для сборной России

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался насчет договоренности о проведении контрольного поединка против национальной команды Узбекистана.

«Нужно играть против других сборных. Не играть же со вторым составом и каким-нибудь клубом РПЛ. Я позитивно отношусь к играм с другими сборными: даже не так важно, кто это», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

Ранее РФС объявил, что товарищеская встреча сборных России и Узбекистана состоится в Ташкенте 20 ноября. За несколько дней до этого подопечные Валерия Карпина встретятся с Таджикистаном в Душанбе.