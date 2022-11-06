Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павлюченко отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России

06 Ноября 2022 • 07:07 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался касательно решения РФС подписать новое трудовое соглашение с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Теперь контракт между сторонами рассчитан до августа 2024 года.

«Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Я положительно отношусь к продлению контракта», - передает слова Романа Metaratings.ru.

Напомним, что в этом месяце у сборной России запланированы два товарищеских поединка. 17 ноября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Таджикистана, а спустя несколько дней сыграют против Узбекистана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Ноября
07:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павлюченко отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России
05 Ноября
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци — о невызове Промеса в сборную Нидерландов: «Это настоящий позор!»
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шелия: «Мы все рады за Садулаева»
19:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель заявил, что он не против возглавить сборную
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера сообщил, что готов возглавить сборную России
16:11 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался о своей травме, которая не позволит ему принять участие в чемпионат мира
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Продлить Карпина — правильное решение»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Промесе: «Просто лучший, обидно не увидеть Куинси на чемпионате мира»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной
14:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран высказался о продлении контракта Карпина со сборной России
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой негативно отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России 7
14:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин прокомментировал продление контракта со сборной России
14:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Игры с Таджикистаном и Узбекистаном — доказательство того, что Россия не отстранена от мирового футбола» 1
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев — о сборной России: «Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч»
Все новости
Рекомендуем