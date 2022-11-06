Павлюченко отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался касательно решения РФС подписать новое трудовое соглашение с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Теперь контракт между сторонами рассчитан до августа 2024 года.

«Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Я положительно отношусь к продлению контракта», - передает слова Романа Metaratings.ru.

Напомним, что в этом месяце у сборной России запланированы два товарищеских поединка. 17 ноября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Таджикистана, а спустя несколько дней сыграют против Узбекистана.