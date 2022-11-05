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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Камоцци — о невызове Промеса в сборную Нидерландов: «Это настоящий позор!»

05 Ноября 2022 • 21:37 Комментировать

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о невызове нападающего «Спартака» Куинси Промеса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Считаю, что невызов Промеса на чемпионат мира — это политическое, но никак не спортивное решение. Все из-за того, что голландец играет в России. Это настоящий позор!» — заявил Камоцци Sport 24.

По мнению агента, сейчас Промес является самым важным игроком «Спартака» и находится в прекрасной форме.

В текущем сезоне 30-летний нападающий забил 16 мячей и сделал семь результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Франко Камоцци сборная Нидерландов
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