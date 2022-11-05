Шелия: «Мы все рады за Садулаева»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал включение полузащитника Лечи Садулаева в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Мы все рады за Садулаева. Главное, чтобы он еще попал в основной состав. Мы верим в него», — передает слова Шелии «Чемпионат».

Вратарь надеется, что хавбек продемонстрирует в сборной такую же качественную игру, которую он показывает в футболке «Ахмата».

В этом сезоне на счету 22-летнего Садулаева три забитых мяча и четыре голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.

17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу против сборной Таджикистана.