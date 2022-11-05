Тухель заявил, что он не против возглавить сборную

Экс-наставник «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера какой-нибудь сборной

«Почему бы и нет? Я не против, но раньше особо не задумывался над этим вопросом», — цитирует слова Тухеля The Hindu.

При этом специалист заявил, что сначала он бы оценил потенциал национальной команды, сможет ли в будущем сборная выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы.

Напомним, 49-летний немецкий тренер был отправлен в отставку с поста рулевого лондонского «Челси» в начале сентября. Ранее Тухель сообщал, что пока не готов вести переговоры с какими-то клубами.