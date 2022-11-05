Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до августа 2024 года.

- Сегодня РФС продлил контракт с Валерием Карпиным до августа 2024 года. Что об этом думаете?

- Это правильный ход. Почему не продлить? Это моральная поддержка даже не тренера, а игроков. То есть, мы держим статус, и у нас есть сборная. Ну а то, что ее не допускают до соревнований из-за политических причин, это другое дело. Но мы все равно строим отношения в национальной команде, комплектуем команду, проводим товарищеские матчи. А кто соперник в таких матчах, другой вопрос. Но сборная должна быть. Можно, конечно, посмеяться над тем, с кем нам сейчас приходится соперничать, но сборная Таджикистана – это тоже национальная команда. Сыграем с представителями Центральной Азии, потом можно с Кореей, Китаем, Ираном. Мы найдем с кем проводить товарищеские матчи, даже вопреки сложившейся ситуации. Можно попробовать договориться с кем-то из африканских федераций. Когда еще будет шанс сыграть пусть и товарищеские матчи с такими экзотическими странами? В другое время такого бы не было никогда.

- Зачем Валерию Карпину нужен этот пост, если нет официальных матчей? Здесь только финансовый стимул?

- Это уж у него надо узнавать. Если ему это не нужно, то тогда назначили бы другого тренера. Раз он не отказался, значит, заинтересован в этой работе.

- Сборная России сегодня достигла договоренности о проведении второго товарищеского матча в ноябре. Соперником стал Узбекистан. Что об этом думаете?

- Эта сборная высоко котируется в рейтинге азиатских сборных. Они сеяные и всегда попадают в группу. Это не проходной двор. Можно вспомнить фамилии нескольких ребят, которые играли в нашей лиге. Это очень хороший соперник.

-Узбекистан сильнее Таджикистана?

- Да. Это команда более высокого класса. И потом, сейчас ни одну сборную пешком не обыграешь.

- Думаете, мы увидим на поле борьбу?

- Нам не будет легко. Но надо думать дальше и составлять план соперников. Может получится договориться с каким-нибудь Эквадором. Или Венесуэлой.

- Но в Россию никто из них не согласится поехать.

- Значит, мы к ним съездим. Ничего страшного. Для нас это тоже будет экзотика. Надо играть с теми сборными, которые дадут согласие. А там уже нужно ждать, как поменяются политические ветры. Если вообще не играть, то можно просто потерять время.

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- Лично вам интересно смотреть матчи сборной России такого уровня, когда играет много новичков, состав экспериментальный?

- Конечно, нет такого накала. Футбол спокойный, без лишних эмоций. Но я смотрю с профессиональной точки зрения: оцениваю взаимодействия футболистов, их перспективы, степень раскованности, небрежности. Все равно интересно смотреть за футболистами. Им нужна эта поддержка, ощущение, что они не брошены и сборная есть. Это очень важно для развития нашего футбола.

- Какую оценку вы дали бы работе Карпина в сборной? Можно ли назвать ее положительной?

- Нормальная работа. Да, ему не удалось добиться каких-то достижений в плане результата. Но сейчас такая ситуация. Думаю, что работа в сборной и Карпину что-то дала. Для него это тоже опыт.

Елена Григорьевская