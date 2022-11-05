Каррера сообщил, что готов возглавить сборную России

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, хотел бы он возглавить сборную России.

«Почему нет? Это могло бы быть интересно. Работать в России всегда будет моим желанием!» — цитирует слова Карреры «Матч ТВ».

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что сборная России продлила трудовое соглашение со своим главным тренером Валерием Карпиным, который возглавляет национальную команду с ноября прошлого года. Новый контракт между сторонами будет рассчитан до 1 августа 2024 года.

Напомним, Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Вместе с «красно-белыми» он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.