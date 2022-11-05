Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал продление контракта Валерия Карпина со сборной России.

«Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным. Он работает со сборной, все его знают. Карпин следит за игроками», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз объявил о продлении трудового соглашения с Валерием Карпиным. Новый контракт будет действовать до 1 августа 2024 года.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Таджикистана, а уже 20 ноября наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.