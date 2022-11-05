Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»

05 Ноября 2022 • 15:47 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал продление контракта Валерия Карпина со сборной России.

«Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным. Он работает со сборной, все его знают. Карпин следит за игроками», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз объявил о продлении трудового соглашения с Валерием Карпиным. Новый контракт будет действовать до 1 августа 2024 года.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Таджикистана, а уже 20 ноября наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Ноября
16:11 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался о своей травме, которая не позволит ему принять участие в чемпионат мира
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Продлить Карпина — правильное решение»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Промесе: «Просто лучший, обидно не увидеть Куинси на чемпионате мира»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной
14:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран высказался о продлении контракта Карпина со сборной России
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой негативно отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России 7
14:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин прокомментировал продление контракта со сборной России
14:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Игры с Таджикистаном и Узбекистаном — доказательство того, что Россия не отстранена от мирового футбола» 1
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев — о сборной России: «Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч»
13:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри назвал главных фаворитов чемпионата мира
13:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смородская отреагировала на спарринг-партнёров сборной России 1
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис не считает Узбекистан слабым соперником для сборной России
13:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков - о соперниках сборной России: «На безрыбье и рак - рыба» 2
12:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем