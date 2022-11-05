Юран высказался о продлении контракта Карпина со сборной России

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о продлении трудового договора Валерия Карпина со сборной России.

«Не знаю, правильно это или нет — я не специалист в этой сфере, я тренер. Звоните руководству РФС, мне нечего комментировать», — заявил Юран «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист подписал новый контракт с Российским футбольным союзом, соглашение будет действовать до 1 августа 2024 года.

В предстоящем матче сборная России встретится со сборной Таджикистана, матч состоится 17 ноября, а уже 20 числа наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.