Мостовой негативно отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление контракта Валерия Карпина со сборной России.

«Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» — заявил Мостовой «Чемпионату».

По словам Мостового, он не понимаем такого решения, ведь если тренер возглавляет клуб, то он не должен работать в национальной команде.

Ранее стало известно, что Карпин подписан новое трудовое соглашение со сборной России, которое рассчитано до 1 августа 2024 года.

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.