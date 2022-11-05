Колосков: «Игры с Таджикистаном и Узбекистаном — доказательство того, что Россия не отстранена от мирового футбола»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана.

По мнению Колоскова, нашей национальной команде необходимо проводить такие встречи для поддержания формы, а также для демонстрации того, что Россия не отстранена от мирового футбола.

«Чтобы провести эти матчи, нужно получить согласие ФИФА — а это значит, что с нами можно играть, что мы всё ещё являемся полноценными членами международной федерации. Надеюсь, дальше для нас откроются южноамериканские страны и в будущем мы сможем провести товарищеские матчи со сборными Бразилии и Аргентины», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября в Душанбе. А матч с Узбекистаном запланирован на 20 ноября в Ташкенте.