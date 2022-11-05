РФС продлил трудовой договор с Карпиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу с национальной командой. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с 53-летним специалистом. Новый контракт будет рассчитан до 1 августа 2024 года.

«Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Предстоящий матч сборная России проведет на выезде 17 ноября, соперником нашей национальной команды будет сборная Таджикистана, а 20 ноября подопечные Карпина сыграют с Узбекистаном.