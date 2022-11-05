Газзаев — о сборной России: «Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от товарищеского матча нашей национальной команды с Узбекистаном, который состоится 20 ноября в Ташкенте.

Специалист считает, что в сложившейся ситуации сборной России необходимо проводить любые товарищеские матчи, которые только возможно. Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров.

«Сейчас были приглашены в команду молодые игроки — у них есть перспектива. Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Отметим, что ещё до игры с Узбекистаном, сборная России успеет встретиться с командой Таджикистана. Этот матч состоится 17 ноября в Душанбе.