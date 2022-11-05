Смородская отреагировала на спарринг-партнёров сборной России

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась о договоренности между сборными России и Узбекистана о проведении контрольного поединка.

«Хорошо хоть с кем-нибудь играть, поддерживать форму. Сильнее ли Узбекистан Таджикистана? Не владею информацией об этих командах. Я за ними не следила», - цитирует Смородскую издание «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Узбекистана состоится в Ташкенте 20 ноября. За несколько дней до этого подопечные Валерия Карпина в Душанбе сыграют против Таджикистана.