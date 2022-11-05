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Канчельскис не считает Узбекистан слабым соперником для сборной России

05 Ноября 2022 • 13:24 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча нашей национальной команды со сборной Узбекистана, который пройдёт в Ташкенте 20 ноября.

Эксперт не согласился с мнением, что Узбекистан — слабый соперник. По мнению Канчельскиса, в составе соперника хватает техничных футболистов, которых будет непросто одолеть, если они поймают кураж.

«Как можно судить, если даже не видели соперника? Они представляют азиатский, а не европейский футбол. После игры пускай судят. Слабый соперник…Пускай тогда найдут сильных соперников», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолела команду Кыргызстана (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Андрей Канчельскис
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