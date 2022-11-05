Кирьяков - о соперниках сборной России: «На безрыбье и рак - рыба»

Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался относительно предстоящего поединка между сборными Узбекистана и России в ноябре.

«На безрыбье и рак - рыба. Нашей команде надо цепляться за любой шанс. Мы не можем выбирать соперников в сложившейся ситуации. Не важно, с кем, главное играть», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба РФС объявила, что товарищеская встреча сборных Узбекистана и России состоится 20 ноября.

Кроме того, в этом месяце подопечным Валерия Карпина предстоит еще один матч. Россияне на выезде встретятся со сборной Таджикистана.