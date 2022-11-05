Хави назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

В скором времени стартует чемпионат мира – 2022. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, у кого из участников самые высокие шансы на победу.

«Я наблюдаю за многими сборными. И, как мне показалось, Бразилия и Аргентина сейчас стоят на одну ступень выше остальных. Но на таком турнире, как чемпионат мира, все непредсказуемо. Все участники сильны и готовы дать бой. Также хочу отметить Испанию, Англию и Францию», - передает слова специалиста газета Marca.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим триумфатором турнира является сборная Франции.