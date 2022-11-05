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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Назван ещё один соперник сборной России

05 Ноября 2022 • 12:16 Комментировать (1)

Стал известен еще один соперник сборной России в этом месяце. Как информирует пресс-служба РФС, национальная команда проведет товарищескую встречу против Узбекистана.

Контрольный поединок пройдет 20 ноября в городе Ташкент на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина сыграют два спарринга в текущем месяце. Ранее стало известно, что Россия договорилась о поединке против Таджикистана.

В последнем матче команда Карпина встречалась со сборной Кыргызстана. Россияне отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
05 Ноября 2022 в 12:29
Надо уже подумать о базе в Средней Азии для сборной??
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