Назван ещё один соперник сборной России

Стал известен еще один соперник сборной России в этом месяце. Как информирует пресс-служба РФС, национальная команда проведет товарищескую встречу против Узбекистана.

Контрольный поединок пройдет 20 ноября в городе Ташкент на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина сыграют два спарринга в текущем месяце. Ранее стало известно, что Россия договорилась о поединке против Таджикистана.

В последнем матче команда Карпина встречалась со сборной Кыргызстана. Россияне отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.