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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баббель назвал нападающих, которые могут заменить Вернера в сборной Германии

05 Ноября 2022 • 08:41 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и «Баварии» Маркус Баббель высказался о травме нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, из-за которой форвард не поможет «бундестим» на грядущем чемпионате мира в Катаре.

Во время общения с журналистом Sky Sport Баббель предложил альтернативные варианты в атаку национальной команды. По его мнению, на месте центрального нападающего могут сыграть Томас Мюллер или Кай Хаверц.

Напомним, что мундиаль стартует 20 ноября. На групповой стадии чемпионата мира сборная Германии встретится с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Маркус Баббель Томас Мюллер Тимо Вернер Кай Хаверц
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