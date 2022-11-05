Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тевес назвал главного фаворита ЧМ-2022

05 Ноября 2022 • 08:29 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес рассказал, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре.

«Мой главный фаворит – это Аргентина. Я в восторге от игры команды в последних матчах. Эта сборная сможет навязать свою игру любому сопернику.

Также не стоит забывать о бразильцах. Во главе с Неймаром у них есть хорошие шансы на успех. Еще можно назвать Францию, хотя у них сейчас много травмированных. Еще в этот список включу Испанию», - цитирует Карлоса Tyc Sports.

Чемпионат мира – 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Карлос Тевес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Ноября
09:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на попадание Сычевого в состав сборной России
09:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Карпин хочет лично познакомиться с Пиняевым в сборной»
09:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал фаворита ЧМ-2022
08:47 · Англия. Премьер-лига
Сантуш: «Был момент, когда я начал переживать за Роналду»
08:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баббель назвал нападающих, которые могут заменить Вернера в сборной Германии
08:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тевес назвал главного фаворита ЧМ-2022
04 Ноября
22:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуш готов вернуть Рафу Силву в сборную Португалии
19:10 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
18:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Ганы опубликовала расширенную заявку на ЧМ-2022
18:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Коста-Рики объявила финальную заявку на ЧМ-2022
18:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев – о Сычевом: «Все игры он провел на очень высоком уровне»
18:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «Все игроки, которые вызваны в национальную сборную, заслужили это»
17:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев: «Вызов Пиняева - это проверка на будущее»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о травмах перед ЧМ-2022: «Мы виноваты в том, что позволили этому случиться»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: Пиняев в сборной? Это пока расширенный состав
Все новости
Рекомендуем