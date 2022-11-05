Тевес назвал главного фаворита ЧМ-2022

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес рассказал, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре.

«Мой главный фаворит – это Аргентина. Я в восторге от игры команды в последних матчах. Эта сборная сможет навязать свою игру любому сопернику.

Также не стоит забывать о бразильцах. Во главе с Неймаром у них есть хорошие шансы на успех. Еще можно назвать Францию, хотя у них сейчас много травмированных. Еще в этот список включу Испанию», - цитирует Карлоса Tyc Sports.

Чемпионат мира – 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года.