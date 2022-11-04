Газзаев – о Сычевом: «Все игры он провел на очень высоком уровне»

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев дал свою оценку появлению в расширенном списке сборной страны форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой сейчас входит в тройку бомбардиров РПЛ. Все игры он провёл на очень высоком уровне», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Специалист считает, что если в следующей части сезона нападающий положит в сетку ворот соперников как минимум столько же мячей, что и в первой его части, то у него появится шанс закрепиться в национальной команде. Также Газзаев отметил у Сычевого отличный навык голевого чутья, именно из-за которого, по его мнению, он и был вызван в сборную.