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Газзаев: «Все игроки, которые вызваны в национальную сборную, заслужили это»

04 Ноября 2022 • 18:03 Комментировать

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев дал свою оценку расширенному списку вызванных в сборную страны футболистов.

«Все игроки, которые вызваны в национальную сборную, заслужили это. Все они проявляют себя в чемпионате», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Специалист счёл полностью верным решение наставника национальной команды, состоящее в вызове молодого поколения игроков. Отдельно Газзаев выделил нахождение в данном списке полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и сказал, что считает это событие «огромной мотивацией» для спортсмена.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев
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