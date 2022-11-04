Газзаев: «Все игроки, которые вызваны в национальную сборную, заслужили это»

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев дал свою оценку расширенному списку вызванных в сборную страны футболистов.

«Все игроки, которые вызваны в национальную сборную, заслужили это. Все они проявляют себя в чемпионате», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Специалист счёл полностью верным решение наставника национальной команды, состоящее в вызове молодого поколения игроков. Отдельно Газзаев выделил нахождение в данном списке полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и сказал, что считает это событие «огромной мотивацией» для спортсмена.