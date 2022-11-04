Ловчев: «Вызов Пиняева - это проверка на будущее»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Вызов Пиняева - это проверка на будущее. Он талантлив тем, что у него есть скорость», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Специалист несколько раз подчеркнул особую важность наличия у Пиянева навыка скорости. Благодаря этому, считает бывший футболист, существует возможность перекрыть некоторые технические и физические недостатки. Тем не менее, слухи о том, что столь молодой игрок может появиться в составе английского «Манчестер Юнайтед», специалист назвал «дурдомом».