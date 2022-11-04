​Бушманов: «Сейчас лучше проверить в деле тех, кто меньше играл за сборную»

Известный в прошлом футболист Евгений Бушманов поделился своими мыслями по поводу подхода к формированию состава сборной России.

Напомним, что накануне был оглашён расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Сейчас лучше проверить в деле тех, кто меньше играл за сборную, либо вообще в неё не приглашался. Отсюда такое количество новичков», - высказался Бушманов, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Как известно, 17 ноября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Таджикистана. В обозримом будущем российской сборной придётся проводить лишь товарищеские встречи, поскольку РФС находится под санкциями.