Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Бушманов: «Сейчас лучше проверить в деле тех, кто меньше играл за сборную»

04 Ноября 2022 • 14:35 Комментировать

Известный в прошлом футболист Евгений Бушманов поделился своими мыслями по поводу подхода к формированию состава сборной России.

Напомним, что накануне был оглашён расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Сейчас лучше проверить в деле тех, кто меньше играл за сборную, либо вообще в неё не приглашался. Отсюда такое количество новичков», - высказался Бушманов, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Как известно, 17 ноября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Таджикистана. В обозримом будущем российской сборной придётся проводить лишь товарищеские встречи, поскольку РФС находится под санкциями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Бушманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
16:47 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что РПЛ нужно продолжать во время чемпионата мира – 2022
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостового не удивило большое представительство игроков «Спартака» в расширенном списке сборной России
14:56 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Денисов заслужил внимание главного тренера национальной команды»
14:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бушманов: «Сейчас лучше проверить в деле тех, кто меньше играл за сборную»
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бушманов поделился ожиданиями от матча России против Таджикистана
14:18 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Попадание Пиняева в расширенный состав сборной — хорошее решение»
12:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​ФИФА попросила участников чемпионата мира сосредоточиться на футболе 1
12:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев рассказал, что думает о матче России против Таджикистана
03 Ноября
23:19 · Франция. Лига 1
Руис не сыграет за «ПСЖ» до перерыва на ЧМ-2022
22:07 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Жиру – настоящий чемпион, он должен сыграть на ЧМ-2022» 1
21:41 · Германия. Бундеслига
​Вернер высказался после новости о том, что он пропустит чемпионат мира
21:24 · Испания. Ла Лига
Депай отреагировал на слухи о симуляции травмы
19:53 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» считают, что Депай хитрит слухи
19:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Составлена сборная лучших игроков, которые могут пропустить чемпионат мира
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем