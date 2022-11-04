​Бушманов поделился ожиданиями от матча России против Таджикистана

17 ноября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Таджикистана. На вопрос об ожиданиях от этого поединка ответил Евгений Бушманов, который в своё время выступал за российскую национальную команду.

«Особых ожиданий нет. Самое важное - наша команда соберётся, будет тренироваться, чтобы вспомнить требования. А сама игра - это просто спарринг. Нашёлся соперник - и хорошо», - высказался Бушманов, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

В прошлый раз сборная России собиралась в сентябре. Тогда команда Валерия Карпина обыграла на выезде Кыргызстан со счётом 2:1. В той игре российская команда сыграла два тайма разными составами, если говорить о полевых футболистах.