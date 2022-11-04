Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о расширенном составе сборной России на игру с Таджикистаном. Он заявил, что у таджиков нет ничего такого, чего мы должны бояться.

- Наибольшее число вызванных - из «Спартака»: 8 футболистов. О чем это говорит?

- О том, что не во всех командах есть такое количество игроков, которых можно вызвать в сборную России. Сборная дает многим игрокам возможность проявить себя. С другой стороны, мы отстранены от всех международных матчей. Поэтому сейчас самое подходящее время для экспериментов.

- Литвинов, Денисов и Пруцев были вызваны впервые. Наиграли?

- Это молодые ребята, и сейчас у Карпина такая тенденция, что он вызывает много таких ребят. А не одних и тех же. Каждый наставник видит свою работу по-своему. Сейчас у ребят есть возможность проявить себя, ведь для любого футболиста вызов в сборную – это очень хороший стимул.

- Из «Динамо» Карпин вызвал только трех игроков: Шунина, Фомина и Захаряна. Как это оцените?

- Он уже вызывал их и знает, зачем это делает. В последних матчах «Динамо» добивается результата, футболисты приходят в себя, поэтому ребята и получили приглашение.

- Вызов Сычевого логичен?

- Да. О нем много пишется. Он играет в команде, которая только вышла в РПЛ, но Сычевой уже находится в числе лучших бомбардиров турнира. Он своей игрой все доказывает. А сборной нужны форварды, которые забивают. Он это делает, поэтому тренерский штаб дал ему шанс. Но пока никто не знает, как он проявит себя дальше. У кого-то из ребят наступает потолок в развитии, а кого-то это окрыляет, и человек получает еще больше плюсов от такого вызова.

- Из нападающих Карпин пригласил Чалова, Комличенко, Соболева и Сычевого. Они забили больше всех в чемпионате. С другой стороны, вы говорите, что сейчас самое подходящее время просматривать новичков.

- Они игрой все доказывают. Они же и были в кандидатах. Чалов провел неудачно прошлый сезон, а сейчас он совсем другой. Складывается впечатление, что он повзрослел и превратился в грозного нападающего. Для меня нет ничего непонятного в вызове этой четверки.

- Какие ожидания от матча со сборной Таджикистана?

- Тут речь не о победе, а о том, чтобы когда надо будет, наша команда была в боевом порядке. Сейчас все как бы понарошку. Может и хорошо, что нет такого напряга, особенно психологического, когда каждая отборочная игра имеет большое значение. Поэтому сейчас комфортная ситуация для ребят, чтобы проявить себя. А что касается результата, конечно, любые тренировки должны подкрепляться результатом на поле. Нет у таджиков ничего такого, чего мы должны бояться. При правильном отношении нашей команды к делу, результат будет.

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- Пока не выбран соперник на 20 ноября, хотя матч должен пройти через три дня для после Таджикистана. Вас это не смущает?

- Наверное, пока договариваются. Это непросто, потому что многие отвернулись. Нас сейчас любой соперник устроит, когда не с кем играть. Ни со своими же командами проводить матчи.

- Карпин до сих пор не продлил контракт со сборной. Какой видите его судьбу в национальной команде?

- Сложно сказать. Это зависит от настроения тренера. Но сейчас сборная не играет в официальных соревнованиях, поэтому Карпину даже проще. Это в официальных матчах любая неудача или ошибка рассматривается через микроскоп и люди создают мнение. А сейчас этого нет. Меня больше удивит, если Карпин уйдет из сборной, чем если он останется.

Елена Григорьевская