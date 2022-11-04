​ФИФА попросила участников чемпионата мира сосредоточиться на футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо всем 32 участникам чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября.

Как сообщает Sky News, в этом письме ФИФА просит футбольные федерации стран сосредоточиться на футболе, а не читать лекции о морали и вовлекаться «в каждую идеологическую и политическую битву».

В процессе подготовки к чемпионату мира Катар сталкивался с критикой из-за проблем рабочих на объектах турнира, в том числе за задействование мигрантов с низкой зарплатой. Также Катар упрекали за дискриминационные законы.

ФИФА хочет, чтобы во время чемпионата мира разговоры были лишь о турнире.