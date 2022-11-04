Ловчев рассказал, что думает о матче России против Таджикистана

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, как относится к товарищескому поединку между сборными России и Таджикистана.

«Сборной надо играть! Ребята должны участвовать в матчах. Самое главное - люди, которых вызывают, должны чувствовать, что это сборная нашей страны. Они должны радовать», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-экспресса».

Контрольная встреча сборных Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. В предыдущем матче подопечным Валерия Карпина противостоял Кыргызстан. Россияне отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.