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Ловчев рассказал, что думает о матче России против Таджикистана

04 Ноября 2022 • 12:12 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, как относится к товарищескому поединку между сборными России и Таджикистана.

«Сборной надо играть! Ребята должны участвовать в матчах. Самое главное - люди, которых вызывают, должны чувствовать, что это сборная нашей страны. Они должны радовать», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-экспресса».

Контрольная встреча сборных Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. В предыдущем матче подопечным Валерия Карпина противостоял Кыргызстан. Россияне отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев сборная Таджикистана
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