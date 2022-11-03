​Зидан возглавит сборную Франции – источник

После чемпионата мира в Катаре Зинедин Зидан сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции. Как сообщает Libertad Digital, договорённость на этот счёт уже достигнута, и результат «трёхцветных» в Катаре ничего не изменит.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже полтора года после ухода с должности главного тренера мадридского «Реала». За это время слухи активно связывали Зидана с национальной сборной Франции.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже очень скоро - 20 ноября. Сборная Франции на этом турнире будет защищать трофей после триумфа в России в 2018 году.