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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Зидан возглавит сборную Франции – источник

03 Ноября 2022 • 20:49 Комментировать

После чемпионата мира в Катаре Зинедин Зидан сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции. Как сообщает Libertad Digital, договорённость на этот счёт уже достигнута, и результат «трёхцветных» в Катаре ничего не изменит.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже полтора года после ухода с должности главного тренера мадридского «Реала». За это время слухи активно связывали Зидана с национальной сборной Франции.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже очень скоро - 20 ноября. Сборная Франции на этом турнире будет защищать трофей после триумфа в России в 2018 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан
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