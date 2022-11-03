Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная России объявила расширенный состав на ноябрьский сбор

03 Ноября 2022 • 20:07 Комментировать

В четверг был оглашён расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. В список вошли следующие футболисты:

Песьяков, Сафонов, Селихов, Шунин, Агапов, Бевеев, Денисов, Джикия, Караваев, Литвинов, Макарчук, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Солдатенков, Хлусевич, Чистяков, Ахметов, Баринов, Глебов, Глушенков, Захарян, Зиньковский, Карпукас, Кривцов, Кузяев, Антон Миранчук, Мостовой, Пиняев, Пруцев, Садулаев, Уткин, Фомин, Соболев, Сычевой, Комличенко, Чалов.

Отметим, что впервые вызов в сборную России получил талантливый полузащитник Сергей Пиняев, которому на днях исполнилось 18 лет.

Напомним, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе.

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:07 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Жиру – настоящий чемпион, он должен сыграть на ЧМ-2022»
21:41 · Германия. Бундеслига
​Вернер высказался после новости о том, что он пропустит чемпионат мира
21:24 · Испания. Ла Лига
Депай отреагировал на слухи о симуляции травмы
19:53 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» считают, что Депай хитрит слухи
19:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Составлена сборная лучших игроков, которые могут пропустить чемпионат мира
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира
18:24 · Германия. Бундеслига
​Вернер пропустит чемпионат мира после подката игрока «Шахтёра»
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уткин несерьёзно относится к товарищескому матчу Таджикистан - Россия
16:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе – о чемпионате мира: «Это трофей всей жизни» 4
15:13 · Франция. Лига 1
Месси заранее прибудет в сборную Аргентины и пропустит матч «ПСЖ» с «Осером»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Думаю, Сенегал станет лучшей африканской командой на чемпионате мира»
00:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Недвед – о Погба: «Вы не можете заставить футболиста ложиться на операцию, даже если это член вашей команды»
02 Ноября
21:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нурмагомедов: «Лучший игрок двух чемпионатов мира Зидан»
19:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн признался, что не думает о возможном получении травмы в преддверии ЧМ-2022
18:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррагер раскритиковал ФИФА за проведение ЧМ-2022 в Катаре
Все новости
Рекомендуем