​Сборная России объявила расширенный состав на ноябрьский сбор

В четверг был оглашён расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. В список вошли следующие футболисты:

Песьяков, Сафонов, Селихов, Шунин, Агапов, Бевеев, Денисов, Джикия, Караваев, Литвинов, Макарчук, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Солдатенков, Хлусевич, Чистяков, Ахметов, Баринов, Глебов, Глушенков, Захарян, Зиньковский, Карпукас, Кривцов, Кузяев, Антон Миранчук, Мостовой, Пиняев, Пруцев, Садулаев, Уткин, Фомин, Соболев, Сычевой, Комличенко, Чалов.

Отметим, что впервые вызов в сборную России получил талантливый полузащитник Сергей Пиняев, которому на днях исполнилось 18 лет.

Напомним, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе.