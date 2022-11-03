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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Составлена сборная лучших игроков, которые могут пропустить чемпионат мира

03 Ноября 2022 • 19:41 Комментировать

До старта чемпионата мира в Катаре остаётся чуть более двух недель. Некоторые известные футболисты пропустят предстоящий мундиаль из-за травм. Журналисты B/R решили составить символическую сборную из таких игроков. Стоит сказать, что в неё вошли и те футболисты, которые ещё сохраняют шансы выступить в Катаре.

Полностью эта своеобразная сборная выглядит так: Меньян (Франция, под вопросом) – Чилуэлл (Англия, под вопросом), Араухо (Уругвая, под вопросом), Варан (Франция, под вопросом), Джеймс (Англия, под вопросом) – Канте (Франция, точно не сыграет), Погба (Франция, точно не сыграет), Вейналдум (Нидерланды, точно не сыграет) – Хынмин Сон (Южная Корея, под вопросом), Жота (Португалия, точно не сыграет), Вернер (Германия, точно не сыграет).

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Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Южной Кореи Сборная Уругвая Рафаэль Варан Поль Погба Джорджиньо Вейналдум Тимо Вернер Рис Джеймс Н'Голо Канте Бен Чилуэлл Диогу Жота Майк Меньян Рональд Араухо Сон Хынмин сборная Нидерландов
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