​Составлена сборная лучших игроков, которые могут пропустить чемпионат мира

До старта чемпионата мира в Катаре остаётся чуть более двух недель. Некоторые известные футболисты пропустят предстоящий мундиаль из-за травм. Журналисты B/R решили составить символическую сборную из таких игроков. Стоит сказать, что в неё вошли и те футболисты, которые ещё сохраняют шансы выступить в Катаре.

Полностью эта своеобразная сборная выглядит так: Меньян (Франция, под вопросом) – Чилуэлл (Англия, под вопросом), Араухо (Уругвая, под вопросом), Варан (Франция, под вопросом), Джеймс (Англия, под вопросом) – Канте (Франция, точно не сыграет), Погба (Франция, точно не сыграет), Вейналдум (Нидерланды, точно не сыграет) – Хынмин Сон (Южная Корея, под вопросом), Жота (Португалия, точно не сыграет), Вернер (Германия, точно не сыграет).