Уткин несерьёзно относится к товарищескому матчу Таджикистан - Россия

Журналист Василий Уткин в привычной манере дал комментарий по предстоящим матчам сборной России. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против национальной команды Таджикистана. Не исключено, что будет организована встреча с соперниками из Узбекистана.

Уткин призвал экономно использовать на поле питьевую воду, так как в Таджикистана это дефицит. Это может быть главной опасностью для сборной России, «конечно, если сборные Таджикистана и Узбекистана не выйдут на поле на лошадях, с кривыми саблями, как это бывало в походах Чингисхана», - заявил журналист в передаче «Футбольный клуб» на своем канале в YouTube.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 18:00.