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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе – о чемпионате мира: «Это трофей всей жизни»

03 Ноября 2022 • 16:49 Комментировать (4)

Сборная Франции на предстоящем чемпионате мира в Катаре будет стараться защитить трофей чемпионов мира. Своими мыслями о турнире поделился звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Мы не собираемся лицемерить. Сделаем всё, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Мы постараемся сделать всё возможное. Думаю, люди не могут винить нас за то, что мы об этом думаем уже сейчас», - слова Мбаппе из эфира Canal+ приводит в социальных сетях журналист Адриен Гренье.

Напомним, что в финале чемпионата мира в 2018 году сборная Франции в «Лужниках» обыграла Хорватию со счётом 4:2.  

Чемпионат мира - 2022 стартует 20 ноября. 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
03 Ноября 2022 в 19:14
ай дпд хто возьмец чемпик.. главное - не гном.. вона цвецная барада хочец шобы неймарчег взял.. А-ха-ха-ха! )))
andi
03 Ноября 2022 в 18:10
С этой сборной не получиться.
ARTUR
03 Ноября 2022 в 17:15
Очень хочется что бы он заткнулся ..поэтому желаю им скорее пролететь
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