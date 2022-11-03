​Мбаппе – о чемпионате мира: «Это трофей всей жизни»

Сборная Франции на предстоящем чемпионате мира в Катаре будет стараться защитить трофей чемпионов мира. Своими мыслями о турнире поделился звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Мы не собираемся лицемерить. Сделаем всё, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Мы постараемся сделать всё возможное. Думаю, люди не могут винить нас за то, что мы об этом думаем уже сейчас», - слова Мбаппе из эфира Canal+ приводит в социальных сетях журналист Адриен Гренье.

Напомним, что в финале чемпионата мира в 2018 году сборная Франции в «Лужниках» обыграла Хорватию со счётом 4:2.

Чемпионат мира - 2022 стартует 20 ноября.