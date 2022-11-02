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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нурмагомедов: «Лучший игрок двух чемпионатов мира Зидан»

02 Ноября 2022 • 21:57 Комментировать

Непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов дал свою оценку лучшим игрока чемпионатов мира, состоявшихся в 1998 и 2006 годах.

«Лучший игрок двух чемпионатов мира Зидан», - приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат».

В 1998 году Зинедин Зидан стал чемпионом мира по футболу с национальной командой Франции. Спустя несколько лет, в 2006 году, футболист сумел достичь второго по значимости результата в данном турнире. Во время последнего перечисленного турнира между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци произошёл известный эпизод, после которого француз был удалён с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Хабиб Нурмагомедов
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