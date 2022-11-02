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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Селюк объяснил, почему африканские сборные никогда не станут чемпионами мира эксклюзив

02 Ноября 2022 • 14:20 Комментировать (3)

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что менталитет африканских сборных не позволит им выиграть такой крупный турнир, как чемпионат мира.

«Африканцы никогда не смогут выиграть крупный турнир, как чемпионат мира. Потому что в менталитете африканских сборных ЧМ рассматривается, как получение федерацией денег за участие в турнире и показ каких-то игроков, чтобы засветить и потом их продать. То есть, там больше коммерческая составляющая, там нет такого, чтобы по спортивному принципу создавалась команда», — сказал Селюк.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года в Катаре африканский континент представляют пять команд: Сенегал, Тунис, Марокко, Камерун и Гана. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря этого года.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Сборная Ганы Сборная Сенегала Чм-2022 Сборная Марокко Сборная Туниса
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Комментарии (3)
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Barca mes que un club
02 Ноября 2022 в 15:09
Я бы еще сюда добавил отсутствие дисциплины, тактическую слабость, недостаточную креативность.
One Live
02 Ноября 2022 в 15:06
Не могу понять почему Еврофутбол так любит цитировать этого дегенерата?
kutty
02 Ноября 2022 в 15:02
могу только сообщить, что сборная Синегала почти что сборная Франции..
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