Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что менталитет африканских сборных не позволит им выиграть такой крупный турнир, как чемпионат мира.

«Африканцы никогда не смогут выиграть крупный турнир, как чемпионат мира. Потому что в менталитете африканских сборных ЧМ рассматривается, как получение федерацией денег за участие в турнире и показ каких-то игроков, чтобы засветить и потом их продать. То есть, там больше коммерческая составляющая, там нет такого, чтобы по спортивному принципу создавалась команда», — сказал Селюк.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года в Катаре африканский континент представляют пять команд: Сенегал, Тунис, Марокко, Камерун и Гана. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря этого года.