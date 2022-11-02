Сборная Уэльса может сменить своё название после чемпионата мира

Сборная Уэльса во второй раз в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, впервые это случилось в 1958 году в Швеции, сейчас команде Бэйла и компании предстоит сыграть там еще раз.

Между тем в валлийской Федерации футбола задумались о том, чтобы сменить название команды. Вместо валлийской сборной она, возможно, будет называться «сборная Симру» (Cymru), этот термин уже используется внутри Уэльса.

- Наша сборная должна называться так, как мы сами ее называем. Даже на нашем сайте мы используем этот термин, в отличие от ФИФА и УЕФА. Впрочем, в Катаре мы все еще будем валлийской сборной, решение будет принято лишь после чемпионата после дополнительных обсуждений, - заявил представитель валлийской Федерации футбола Ноэль Муни.