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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Уэльса может сменить своё название после чемпионата мира

02 Ноября 2022 • 00:25 Комментировать (4)

Сборная Уэльса во второй раз в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, впервые это случилось в 1958 году в Швеции, сейчас команде Бэйла и компании предстоит сыграть там еще раз.

Между тем в валлийской Федерации футбола задумались о том, чтобы сменить название команды. Вместо валлийской сборной она, возможно, будет называться «сборная Симру» (Cymru), этот термин уже используется внутри Уэльса.

- Наша сборная должна называться так, как мы сами ее называем. Даже на нашем сайте мы используем этот термин, в отличие от ФИФА и УЕФА. Впрочем, в Катаре мы все еще будем валлийской сборной, решение будет принято лишь после чемпионата после дополнительных обсуждений, - заявил представитель валлийской Федерации футбола Ноэль Муни. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса
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Комментарии (4)
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CELTIC FROST
02 Ноября 2022 в 01:40
уф. это еще ничего. хотя "мнимое Симру" звучало бы странно) я было-подумал. что они решили в начале букву Х подставить)))
Vaisili0k
02 Ноября 2022 в 00:50
Не удивлён в том, кто автор статьи xD Дан, пожалуйста, в очередной раз прошу, прежде чем публиковать статью, перечитывайте, нет ли ошибок...Всё-таки, серьёзный сайт, а не шапито. Что за "Симру"...Это валийское слово произносится либо "Кимри", либо "Камри", означает оно на валийском название их страны - "Уэльс". Есть Кимрийская кошка, а их чемпионат по футболу (!!!!!) называется Лига Камри. Прошу прощения, но почему редактор на футбольном сайте не знает как называется чемпионат страны, о которой он пишет...
ARTUR
02 Ноября 2022 в 01:11
потому что ДУДКА ))
KLINSMANN
02 Ноября 2022 в 00:35
Чудаки))
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